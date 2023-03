Biebertal-Fellingshausen. Der Dünsberg-Verein lädt am Freitag, 17. März ab 18 Uhr zum Hüttengaudi in die Gipfelraststätte auf dem Dünsberg ein. Hermann Wolf wird für gute musikalische Stimmung sorgen. Hüttenwirt Thorsten Scherer sorgt in bewährter Weise für das leibliche Wohl der Gäste.