Kartenvorverkauf „Der verfluchte Baron”

Biebertal. Die Theatergruppe des TSV Fellingshausen ist nach zweijähriger, coronabedingter Spielpause wieder aktiv und startet mit dem neuen Stück „Der verfluchte Baron“ in eine neue Saison. Das Lustspiel in drei Akten wird bereits im April im Gasthaus „Zur Post“ aufgeführt, und zwar zu folgenden Terminen: Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr, Sonntag, 16. April, um 17 Uhr, Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr, Sonntag, 23. April, um 17 Uhr, Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr und Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag 11. März, von 10 bis 12 Uhr, im Gasthaus „Zur Post“ und danach montags bis freitags in der Krankengymnastikpraxis Ute Jung, Industriestraße 1 (Fellingshausen), montags bis samstags (außer Donnerstag) in der Frühstücksbäckerei Monika Esposito, Die Grohbach 1 (Fellingshausen) sowie dienstags und donnerstags bis samstags im Schneideratelier Alisa Mattern, Gießener Straße 44 (Rodheim-Bieber).