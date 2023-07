Kirchencafé Frankenbach fährt nach Schwalmstadt-Ziegenhain

Biebertal-Frankenbach. Ab sofort werden Anmeldungen für die Halbtagesfahrt des Kirchen-Cafés der Ev. Kirchengemeinde Frankenbach nach Schwalmstadt-Ziegenhain am Mittwoch, 13. September, entgegengenommen. Anmeldungen nehmen bis 4. September, Marion Blahusch, Telefon 06446-6632 und Gitta Haag, Telefon 06446-499 entgegen. Auf dem Programm steht eine kleine Stadtführung mit „Kunigunde von Lüder“. Die Hälfte der Führung findet in der Kirche statt. Anschließend wird bei den „Landgräfinnen“ Kaffee getrunken. Danach steht der Besuch des Museums in Ziegenhain an. Der Ausflug endet mit einem gemeinsamen Abendessen. Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der ehemaligen Metzgerei Walbrecht in Frankenbach. Die Rückkehr erfolgt gegen 19.30 Uhr. Die Fahrtkosten inklusive Eintritt betragen ca. 25 Euro.