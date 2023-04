Biebertal-Rodheim-Bieber. Die Kirmes in Bieber startet am Freitag, 26. Mai, ab 21 Uhr mit dem Discoabend „Time Travel“. Weiter geht es am Samstag, 27. Mai, ab 18.30 Uhr mit dem Jubiläumsabend „75 Jahre Handball“ mit Ehrungen, Showtanz und dem traditionellen Aufstellen des Baums durch die Burschen- und Mädchenschaft um Mitternacht. Der Zeltgottesdienst mit Pfarrer Manuel Eibach findet am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 11 Uhr statt. Ab 14 Uhr bewegt sich der große Kirmesumzug durch Bieber. Danach beginnt das Nachmittagsfest im Zelt. Abends steht dann die große „BuMs-Power-Party“ mit dem traditionellen Burschen- und Mädchenschaftstreffen an. Den Kirmesfrühschoppen, am Pfingstmontag, bestreitet ab 11 Uhr die Musikkapelle Poppenhausen.