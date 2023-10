„Kleidertausch“ in Rodheim

Biebertal-Rodheim-Bieber. Die Initiative „Nachhaltiges Gleiberger Land“ veranstaltet am Samstag, 7. Oktober, von 17 bis 19 Uhr bei Evenius Sonnenstraße, Rodheim, Karlstraße 22, einen „Kleidertausch“ für Herbst- und Winterkleidung. Die Kleidung muss sauber und gut erhalten sein, Unterwäsche wird nicht angenommen. Abgabe der Kleidung erfolgt nach Anmeldung für Biebertal per E-Mail an biebern-sie-mit@posteo.de oder unter Telefon 0177-4946005 und 01590-6022005. Abgabe von Kleidung nur in überschaubarer Menge.