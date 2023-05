Lesung mit Heinz-Otto Aschendorf

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Heimatverein Rodheim-Bieber lädt für Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr in das Bürgerhaus Bieber, Am Hain 1a zu einer Lesung heimischer und Biebertaler Geschichten ein. Der Braunfelser Vorleser Heinz-Otto Aschendorf liest Geschichten teils in Reimen vom Rodheimer Hexenmeister, des Mühlenzwangs sowie der Bomben auf Bieber 1945. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten, die er einer Biebertaler sozialen Einrichtung spendet.