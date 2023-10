Modellbaubörse öffnet am 5. November im Bürgerhaus Rodheim

Biebertal. Der Modellflugverein Biebertal lädt für Sonntag, 5. November, zur Modellbaubörse in das Rodheimer Bürgerhaus, Mühlbergstraße 11, ein. Die Börse ist von 9 bis 13 Uhr für Besucher (für Aussteller ab 7.30 Uhr) geöffnet. Wie immer ist der Eintritt für Gäste kostenlos. Für Speisen und Getränke, auch Kaffee und Kuchen, wird ebenfalls gesorgt sein. Wer als Verkäufer einen Tisch reservieren möchte, kann sich per E-Mail an info@mfv-biebertal.de oder unter Telefon 0171-6402460 melden. Es sind noch einige Stände verfügbar. Der erste Tisch kostet 7 Euro, alle weiteren jeweils 5 Euro.