Nostalgie-Flohmarkt am Rodheimer Heimatmuseum

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Heimatverein Rodheim-Bieber lädt für Sonntag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr zum Nostalgie-Flohmarkt in die teil gesperrte Kirchstraße in Rodheim, am Heimatmuseum ein. Die privaten Aussteller bieten historische Schnäppchen und liebevollen Trödel mit, unter anderem altes Bauernleinen, Trachten (und Accessoires), Geschirr, Bücher, 50er-Jahre Vintage, Jagdgeweihe, originelle Deko und vieles mehr. Der Heimatverein hat einen eigenen Stand, mit Verkauf des druckfrischen Heimat-Kalenders 2024. Parallel ist im Heimatmuseum die Sonderschau „Famose und kuriose Kinder- und Jugendbücher (1900-1980)“ zu sehen.