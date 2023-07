Nostalgie-Flohmarkt im Rodheim-Bieber

Biebertal-Rodheim-Bieber. Ein Nostalgie-Flohmarkt findet am Sonntag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr im Heimatmuseum Rodheim-Bieber (teil gesperrte Kirchgasse) statt. Mitmachen kann jeder. Tische sind selbst mitzubringen. Bücher, Geschirr, Spielzeug und schöner Trödel. Keine Neuware. Aufbau ist ab 12 Uhr. Standgebühr von 10 Euro ist eine Spende für den Heimatverein. Eine Voranmeldung ist notwendig per E-Mail an helmut.failing@tonline.de.