Ortsteilelauf Biebertal

Biebertal. Am Sonntag, 9. Juli, findet der traditionelle Ortsteilelauf durch alle Biebertaler Ortsteile statt. Es werden zwei Strecken angeboten. Eine Strecke über 15 km mit Start in Königsberg. Je nach Kondition starten die Läufer und Walker in Gruppen mit unterschiedlichem Tempo. Bei den Läufern gibt es 2 Gruppen. Die erste Gruppe mit einer Geschwindigkeit von ca. 8 km und eine zweite Gruppe mit ca. 9 km pro Stunde. Bei den Walkern gibt es nur eine Gruppe mit einer Geschwindigkeit von ca. 6 km pro Stunde. Unterwegs gibt es mehrere Verpflegungsstationen. Die zweite Strecke, über 24 km, mit Start in Rodheim am Parkplatz unter dem Waldsportplatz. Diese Gruppe ist nur für Läufer. Es wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit vom ca. 10 km pro Stunde gelaufen. Treffpunkt für alle ist um 9 Uhr am Parkplatz unter dem Waldsportplatz in Rodheim. Von dort werden alle Teilnehmer der 15 km-Strecke nach Königsberg gebracht. Für den Transfer mit PKW ist gesorgt. Im Anschluss findet am Waldsportplatz ein gemütliches Beisammensein statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.