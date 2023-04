Osterweg und Ostereier-Suchweg

Biebertal-Fellingshausen. Wo vor vier Monaten die Heilige Familien in vielfältiger Form und auf unterschiedlichste Art und Weise den Fellingshäuser Krippenweg zierte, haben jetzt Osterhasen und bunte Eier das Feld übernommen. Die Altburschenschaft „Vierjahreszeiten“ laden zum Osterweg ein. Die Strecke im Fellingshäuser Wald, ist die gleiche wie beim Krippenweg – zwischen Waldsportplatz, Sandkaute und am ehemaligen Hotel Keltentor vorbei in einem Rundkurs. Dreißig Paten haben zum Teil schon ihre Standorte österlich dekoriert. An Ostermontag, 10. April soll es dann nach siebenjähriger Pause den 7. Ostereier-Suchweg geben. Eine tolle Überraschung für die Kinder hat sich Friedel Winter wieder ausgedacht und wer dabei sein möchte, muss sich bei ihm anmelden, um zur gegebenen Zeit nicht leer auszugehen (Telefon 06409-8880580, oder 0151-40060113). Auch am Ostermontag können Kurzentschlossene sich am Waldsportplatz zum Eiersuchen noch anmelden. Anschließend wird dort auch Kaffee und Kuchen gereicht.