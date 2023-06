Sonnwendfest in Fellingshausen

Biebertal-Fellingshausen. Die Burschen- und Mädchenschaft „Füchse“ Fellingshausen laden vom 23. bis 25. Juni zum Sonnwendfest auf dem Festplatz „Im Grund“, zwischen Rodheim-Bieber und Fellingshausen ein. Eröffnet wird es am Freitag, 23. Juni, mit dem Fassbieranstich unter dem Motto „Dorf-Disco“. Es wird auch eine Neuauflage eines Festzuges geben, der sich am Samstag, 24. Juni, um 17.30 Uhr ab der Straße „Eichäcker“, mit dem Blasorchester Eberstadt, in Bewegung setzt. Um 19 Uhr, bei dem mit Einbruch der Dunkelheit das Feuer entzündet. Musikalische Unterhaltung gibt es vom Blasorchester Eberstadt und DJ Lolle. Am Sonntag klingt das Fest mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr aus.