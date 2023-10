Biebertal-Rodheim-Bieber. Die Freiwillige Feuerwehr Rodheim-Bieber lädt für Samstag, 4. November, ab 19 Uhr zum Spanferkel-Essen in die Gastwirtschaft Leicht „Bei Kalches“ in Rodheim ein. Anmeldungen bis zum 9. Oktober bei Sabine Erler, per E-Mail an vorsitzende@feuerwehr-rodheim.de oder unter Telefon 06409-2795.