Straßensperrung in Rodheim Bieber betrifft Buslinie GI-81

Biebertal-Rodheim-Bieber. Aufgrund der Vollsperrung der Straße „Am Turnerplatz” in Rodheim-Bieber kann die Haltestelle „Am Turnerplatz“ vom 6. bis voraussichtlich 13. März nicht angefahren werden. In der Gleibergstraße wird eine Ersatzhaltestelle am Abzweig „Schafsweg“ bzw. am Abzweig „Am Turnerplatz“ eingerichtet.