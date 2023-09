Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Breitensportverein Biebertal und „Tanz Event Schad“ veranstalten am Samstag, 14. Oktober, von 18 bis 22 Uhr eine Tanzparty im Bürgerhaus Rodheim, Mühlbergstraße 1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort für 5 Euro per E-Mail an info@tue-schad.de oder Telefon 0178-5391491). An der Abendkasse kostet die Karte 7 Euro.