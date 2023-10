Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Förderverein Bücherei Biebertal lädt für Montag, 16. Oktober, um 18.30 Uhr zu einer Lesung mit Heidi Haas in die Bücherei in der Schule, Am Bornberg ein. Sie liest aus ihrem Buch „Unterwegs“, es enthält Erzählungen von Reiseerlebnissen. Eintritt frei.