Biebertal-Vetzberg. Die SG Grün-Weiß Vetzberg lädt für Samstag, 2. September, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) am Vetzberger Sportplatz zum Open-Air-Konzert mit der Band „Let’s Vetz“ ein. Der Eintritt kostet im Vorverkauf sieben, an der Abendkasse neun Euro. Der Vorverkauf findet am Freitag, 11. August, von 19 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. August von 13 bis 14 Uhr am Sportplatz in Vetzberg statt.