Biebertal. Eine Waldbrandübung des Waldbrandzuges West findet am Samstag, 16. September, von 9 bis 13 Uhr in und um Biebertal, mit dem Schwerpunkt Dünsbergwald statt. Im Zuge der Übung kommt es zu Fahrzeugbewegungen in den Biebertaler Wäldern, deshalb bittet die Feuerwehr alle Fußgänger und Fahrradfahrer um besondere Vorsicht, Hunde sollten zum eigenen Schutz angeleint werden.