Wanderung Rund um den Schiffenberg

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Dünsbergverein lädt am Samstag, 17. Juni, um 11.30 Uhr zu einer Zusatzwanderung unter dem Motto „Rund um den Schiffenberg- geheime Waldpfade, versteckte Brunnen und großartige Ausblicke“ ein. Anmeldung ist bis Sonntag, 30. April, beim Wanderkoordinator Manfred M. Hauke per E-Mail an wanderkoordinator.duensberg-verein@outlook.de möglich. Die Anreise zum Treffpunkt auf dem Parkplatz der Domäne Schiffenberg (Kloster Schiffenberg) erfolgt mit eigenem PKW. Die Wanderdistanz beträgt 15 km – mit Rucksackverpflegung. Eine Abschlussrast ist um 17 Uhr mit Essen und Getränken vom Kiosk im Innenhof des Kloster Schiffenberg. Die Führung hat Martina Albach, Telefon 0162-2482778. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person und wird direkt an die Wanderführerin gezahlt.