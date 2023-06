Würfelturnier und Open-Air am Brunnenplatz

Biebertal-Frankenbach. Die Freizeitkicker Bräueule Frankenbach laden für Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr zum „Schreinermobil I. M.-Würfelturnier“ ein und am Samstag, 1. Juli zum „Open Air“ am Brunnenplatz, mit Livemusik mit den Partybands „Coal-Miners 7even“ und „Let’s Vetz ein. Für das Würfelturnier werden Geld und Sachpreise ausgespielt. Anmeldungen werden am Freitag, ab 17.30 Uhr vor Ort entgegengenommen. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Das „Open Air am Brunnenplatz“, in der Kirchstraße, beginnt am Samstag um 18.30 Uhr. Frisch Gezapftes vom Fass und Gutes zu Essen erwarten die Besucher.