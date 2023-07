Betrüger ergaunern 500.000 Euro in Alten-Buseck

Bei diesem Treffen überzeugten die vermeintlichen Käufer den Senior davon, dass er eine Anzahlung für die bald zu erwartenden Bankmitarbeiter zahlen müsse. Diese Mitarbeiter seien auf dem Weg, um den vereinbarten Kaufpreis von einer Million Euro auszuzahlen. Daher übergab der Senior Bargeld, Münzen und Gold als „Anzahlung der Auszahlung“ an die beiden Männer. Diese verpackten es in ein Paket – angeblich für die Bankmitarbeiter. In einem unbeobachteten Moment tauschten sie das Paket aus, gaben dem Senior ein wertloses Paket und flüchteten unter einem Vorwand. Dabei nahmen sie das Paket mit den Wertsachen mit.