Täter verprügeln Partygäste in Buseck mit Baseballschlägern

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Angriff Sonntagfrüh in Buseck geben können. Das Foto ist ein Symbolbild. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Großen-Buseck vier Menschen zusammengeschlagen. Die Opfer hatten zuvor in einem Mehrfamilienhaus auf einer Party gefeiert.