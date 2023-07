Fernwald: 29-Jähriger tötet Ehefrau und nimmt sich das Leben

Fernwald-Steinbach. In einer Wohnung in Fernwald-Steinbach (Landkreis Gießen) hat die Polizei bereits am vergangenen Freitag zwei Leichen entdeckt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Ermittler gehen von einem erweiterten Suizid aus.