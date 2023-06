21-Jährige Frau aus Gießen wieder da

Gießen/Marburg/Kirchhain. Am Montagabend hat die Polizei die Suche nach einer 21-jährigen Gießenerin aufgenommen. Im Zuge von weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die junge Frau am Dienstagmorgen in Marburg aufgehalten hat. Nun teilte die Polizei mit, dass eine Streife die Frau wohlauf im Gießener Stadtgebiet antreffen konnte.