27-Jähriger mit Messer in Gießen lebensgefährlich verletzt

Es folgte ein Großaufgebot der Polizei. Das Opfer konnte durch die alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Täter flüchtete im Anschluss an die Tat in Richtung Gießener Innenstadt. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter und den Hintergründen der Tat laufen.