52-Jähriger nach Messerangriff in Gießen festgenommen

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei einen 26-Jährigen und seine 25-jährige Begleitung in der Innenstadt auf Englisch angesprochen. Nachdem die beiden weitergehen wollten, zog der in Gießen lebende Mann ein Klappmesser und stach in Richtung des 26-Jährigen. Der junge Mann konnte reflexartig zurückspringen, so dass er keine Verletzungen erlitt. Zusammen mit seiner Begleitung flüchtete er und informierte währenddessen die Polizei.