A480 bei Gießen wegen umgekipptem Laster-Anhänger gesperrt

Demnach ist ein Lastwagen,d er in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen war. gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn verunglückt, weil der Anhänger des Fahrzeugs umgekippt sein soll. Zu Beginn wurde der Verkehr noch an der Unfallstelle vorbeigeführt – seit 6.30 Uhr ist die Autobahn in beide Richtungen jedoch aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt gewesen.