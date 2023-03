Ältere Leute in Gießen suchen vermehrt Schuldnerberatung

Dem steht gegenüber, dass die Zahl der überschuldeten Personen in der Stadt Gießen von 7129 auf 6952 gesunken ist, berichtet Jan-Frieder Hain. Orientiert an 76 750 Einwohnern über 18 Jahren entspricht das einer Quote von 9,06 Prozent (deutschlandweit: 8,48 %, hessenweit: 8,43 %); 2021 waren es noch 9,31 %. Nach Alter sind prozentual die 40- bis 49-Jährigen (15,93 %, 2021: 15,97 %) am stärksten belastet. Dahinter rangieren die 50- bis 59-Jährigen (12,47 %, 2021: 12,53 %), die 30- bis 39-Jährigen (12,09 %, 2021: 12,58 %) sowie die 60- bis 69-Jährigen (9,46 %, 2021: 10,02 %). Die Quote für die Über-70-Jährigen wird auf 4,83 % (4,65 %) beziffert, bei den Unter-30-Jährigen sind es 3,91 % (4,16 %). Bei fast allen Altersgruppen ist also ein Rückgang festzustellen, nicht aber bei den Personen, die älter als 70 Jahre sind. Obendrein konstatiert »Creditreform«, dass bundesweit das Minus bei den Älteren ab 60 Jahre schwächer ausfalle. »Die Zahlen zeigen, dass die deutsche Gesellschaft aktuell vor einer Zeitenwende bei der Überschuldung steht. Altersarmut und Altersüberschuldung gehen Hand in Hand«, lautet ein Befund.