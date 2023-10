Aggressives Verhalten in Gießens Notaufnahmen nimmt zu

In Notaufnahmen wie auch auf Bettenstationen gehen Patienten oder Angehörige auf Pflegekräfte oder Ärzte los, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen. Die Gründe sind vielfältig. Was jedoch ein solches Verhalten, egal, ob in Worten oder Taten, nicht entschuldigt. Im folgenden Text beschreiben wir, welche Erfahrungen man bislang am Universitätsklinikum Gießen (UKGM), am Evangelischem Krankenhaus (EV) und am St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung gemacht hat.