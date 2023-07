Polizei wertet Videos zu Eritrea-Ausschreitungen aus

Gießen. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen läuft in der kommenden Woche die Auswertung von Videoaufzeichnungen an. Dafür sei eine mehr als 30-köpfige Arbeitsgruppe gebildet worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Anhand der Videoaufnahmen dürften sich viele neue Erkenntnisse über weitere Straftaten ergeben.