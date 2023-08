Geplanter Verkehrsversuch in Gießen gekippt

Die Stadt Gießen war mit den baulichen Vorbereitungen für den Verkehrsversuch aktuell auf der Zielgeraden. Die Verkehrsführung auf dem Anlagenring um die Innenstadt sollte in mehreren Abschnitten umfassend geändert werden. Autos sollten künftig nur noch die äußeren Fahrspuren des Anlagenrings um die Innenstadt in Einbahnrichtung nutzen können, die bisherigen Innenspuren sollten dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten sein. Die Stadt gab an, durch die Maßnahme mehr Platz und Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger schaffen zu wollen. Außerdem sollte das Projekt Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Innenstadt sein.