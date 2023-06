Ausbau für Verkehrsversuch in Gießener Ostanlage beginnt

Montag um 7 Uhr am John-F.-Kennedy-Platz: Wer von der Marburger Straße kommt, kann hier gewöhnlich über die Ostanlage in Richtung Rathaus fahren. Das geht nun nicht mehr: Die beiden inneren Spuren der Straße sind gesperrt, während der Gegenverkehr auf den äußeren Spuren ganz normal fließt. Doch trotz der Einschränkung kommt es am Kennedy-Platz keinesfalls zu langen Rückstaus. Der Verkehr fließt zügig ab. Und auch auf der Umleitungsstrecke Ringallee ist wenig los. Der umgeleitete Linienverkehr fährt wie geplant. Das eine oder andere Auto ist unterwegs. Würde das an der Kreuzung Moltkestraße/Grünberger Straße auch so sein? Am Montag um 7.43 Uhr ist es das. Phasenweise ist kein Auto auf der Moltkestraße unterwegs. Und der Verkehr fließt an der Kreuzung ruhig und zügig ab.