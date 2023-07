Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Gießen

10 Uhr: Die Einsatzmaßnahmen verlaufen laut Polizei den Großteil der vergangenen Nacht ruhig. In der ersten Nachthälfte kontrollieren Polizisten mehrere Fahrzeuge und Personen und sprechen etwa 50 Platzverweise aus. Eine Wende nimmt der Einsatzverlauf gegen 5.30 Uhr, als mehrere Personengruppen versuchen, in Richtung des Veranstaltungsgeländes Hessenhallen zu gelangen. Aufgrund eines auf einer Social-Media-Plattform veröffentlichten Videos haben sich im Vorfeld Hinweise auf einen geplanten Angriff auf die Kulturveranstaltung ergeben. Mit einer Vielzahl von Einsatzkräften kann das Vordringen zu den Hessenhallen verhindert werden. Daraufhin wird eine Gruppe von etwa 60 Personen zur Verhinderung gewalttätiger Aktionen in Gewahrsam genommen. Die Polizei wird im Laufe des Samstages mit über 1000 Einsatzkräften in Gießen präsent sein. Neben hessischen Beamten kommen auch Kräfte aus dem Saarland, Sachsen, Niedersachen, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei zur Unterstützung nach Mittelhessen. Die eritreische Kulturveranstaltung findet heute und morgen wie angemeldet in den Hessenhallen in Gießen statt. Auch eine für heute angemeldete Kundgebung in der Schlachthofstraße darf durchgeführt werden. Ein ursprünglich dorthin angemeldeter Aufzug wurde hingegen durch die Versammlungsbehörde untersagt. In der Gießener Innenstadt kann es heute aufgrund der genannten Veranstaltungen und Versammlungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.