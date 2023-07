Ausschreitungen in Gießen: Polizeivizepräsident äußert sich

Unbeteiligte seien, so die bisherigen Erkenntnisse, nicht verletzt worden. „Wir haben uns auf das eingestellt, was zu erwarten war und sind dem rechtsstaatlichen Auftrag, die Veranstaltung zu schützen, nachgekommen.“ Durch die Einsatzvorbereitungen habe man in der sehr dynamischen Einsatzlage schnell handeln können. Dabei hebt Torsten Krückemeier den Einsatz am Samstagmorgen hervor, bei dem die Polizisten in kurzer Zeit größere Auseinandersetzungen von größeren Gruppen von etwa 400 Personen habe verhindern. „Wir werden die Ereignisse sorgsam nachbereiten, analysieren und auch die weiteren notwendigen Ermittlungen fortsetzen, um alle Täter zu ermitteln“, ergänzte Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier.