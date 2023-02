B 49: Schadstellenbeseitigung am Lahnfelddreieck

Gießen/Wettenberg. Kurzfristige Vollsperrung der Verbindungsrampe aus Richtung Gießen in Fahrtrichtung Wettenberg am morgigen Donnerstag, 16. Februar. Im Übergang der Bundesstraße 49 zur Bundesstraße 429 (Lahnfelddreieck) beseitigt Hessen Mobil kurzfristig eine Schadstelle in der Fahrbahn. Dafür muss aus Richtung Gießen kommend die Verbindungsrampe auf die B 429 in Richtung Wettenberg zwischen etwa 7.30 Uhr und etwa 17 Uhr gesperrt werden.