Blutüberströmt: Gießener Studenten leisten Erste Hilfe

Gießen. Eigentlich wollten sich die drei Freunde nur zum Basketballspielen treffen. Dann aber sahen sich Alexander Rühl (20), Benedikt Olbrich (21) und Jaron Acquah (22) urplötzlich mit einer Situation konfrontiert, die alles andere als alltäglich ist - und in der nicht viel Zeit blieb, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ihnen näherte sich nämlich ein blutüberströmter Mann, in der Hand ein etwa 20 Zentimeter langes Klappmesser. Der Nachmittag hätte für die Gießener Studenten unter Umständen also übel ausgehen können. Am Ende haben sie durch ihr beherztes Verhalten aber vermutlich dazu beigetragen, dass er noch am Leben ist. Das bestätigt auch die Polizei.