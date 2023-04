Weltkriegsbombe in Gießen erfolgreich entschärft

Gießen. Mal wieder Bombenalarm in Gießen: Mit der Vielzahl an Erdarbeiten steigt auch das Risiko, auf eine Hinterlassenschaft des Luftkriegs zu stoßen. Bei Bauarbeiten zur Fernwärmeverlegung der Stadtwerke Gießen entdeckten Arbeiter am Montagmorgen auf einem Gelände am Schlangenzahl in Höhe der Hausnummer 14 eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe.