Diebe in Gießen gegenüber von Polizeistation festgenommen

Nicht nur ihr ausgesuchter Tatort könnte als „unglücklich gewählt“ bezeichnet werden, da es sich dabei um einen Baumarkt in der Bänningerstraße direkt gegenüber vom Polizeipräsidium handelte. Noch unglücklicher war der Parkplatz, den die Männer nutzten, um ihr Diebesgut in ein Mietfahrzeug zu laden. An der Parkfläche befindet sich ein Schild, welches ihn als Polizeiparkplatz ausweist.