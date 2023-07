Disziplin prägt Leben von Bodybuilding-Champion aus Gießen

Doch dort kam der damals 17-jährige Malhotra mit seinem Bruder und seinen Eltern nie an. Der geplante Lebensweg änderte sich abrupt, als sich der Gesundheitszustand der Mutter während der Reise rapide verschlechterte und ein Zwischenstopp in Frankfurt unumgänglich machte. Die Behandlung wurde in Gießen weitergeführt, sodass die Familie im Landkreis eine neue Heimat fand.