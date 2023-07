Drohanruf schockt Gießener Schule

Gießen. Schockmoment kurz vor den Sommerferien: An der Ricarda-Huch-Schule kündigt ein anonymer Anrufer am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr Straftaten in der Schule und auf dem Gelände an. Zum genauen Wortlaut äußert sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, „aber das ging schon in Richtung eines vermeintlichen Amoklaufs“, bestätigt Jörg Reinemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen, auf Anfrage der Redaktion.