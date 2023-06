Einweg oder Mehrweg: Viele Gießener zahlen lieber drauf

Gießen. Das Mittagessen „to go“ in der Einwegverpackung oder mit Pfand im Mehrwegsystem: Seit Januar hat der Kunde in vielen Gastronomiebetrieben die Auswahl. Denn seit Jahresbeginn gilt in Deutschland eine Mehrwegangebotspflicht für Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Betroffen sind sogenannte Letztvertreiber, die Speisen und Getränke in Einwegkunststoffverpackungen und Einweggetränkebechern für ihre Kunden abfüllen – also etwa Restaurants, Kantinen, Cafés, aber auch Supermärkte, die Salattheken anbieten. Aber wie funktioniert die Vorgabe in der Praxis? Und nehmen die Kunden es an?