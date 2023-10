Elfjähriger nach Chips-Mutprobe in Gießen im Krankenhaus

Gießen. Ein Kind aus dem Lahn-Dill-Kreis ist Opfer einer gefährlichen Mutprobe geworden: Der Elfjährige kaufte am Freitag für zehn Euro einen „Hot-Chip“ an einem Gießener Kiosk. Nach dem Konsum des Chips bekam das Kind gesundheitliche Probleme, hinzugerufene Rettungskräfte mussten den Jungen schließlich in eine Klinik bringen. Das berichtet die Polizei.