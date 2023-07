Eritrea-Festival darf stattfinden: Große Polizeipräsenz

Bereits in der Nacht zu Freitag hatte die Polizei einen 47 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen. Nach einer Entscheidung einer Gießener Amtsrichterin soll der Mann bis Montag (10. Juli) in Gewahrsam bleiben, wie die Polizei mitteilte. Fünf seiner Begleiter waren zunächst ebenfalls in Gewahrsam genommen, später aber wieder entlassen worden. Zudem erteilte die Polizei zwölf Platzverweise. Eine Demonstration am Freitagnachmittag verlief derweil friedlich, die Polizei sprach von rund 150 Teilnehmern, eine weitere Demonstration soll an diesem Samstag folgen. Unabhängig von dem Protest seien mehrere Menschen in der Stadt angetroffen worden, die zuvor zu Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Festival aufgerufen hätten, sagte ein Polizeisprecher.