Eritrea-Festival: Erste Demo in Gießen verläuft friedlich

„Ich hoffe, das Gericht in Kassel sieht und verhindert das Festival und wir können dann auch friedlich nach Hause gehen“, spricht ein Demonstrant am Zielpunkt Hessenhallen ins Mikrofon. Umgeben ist er dabei erneut von einem massiven Polizeiaufgebot. Ein Demonstrant bedankt sich bei Einsatzkräften dafür, „dass sie uns heute begleiten und prüfen, ob wir hier arbeiten und sein dürfen“. Denn es gebe auch „Lügner“ in Deutschland, die ebenfalls aus Eritrea geflüchtet seien und das Regime stützten. „Wir sind froh, hier zu sein, aber sie lassen falsche Propaganda mit dem Fest hier zu“, wendet sich ein weiterer Protestler an die Polizei. „Wir wollen nur die Wahrheit sagen und an die Deutschen weitergeben, was an diesem Wochenende hier passiert.“