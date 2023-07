Eritrea-Festival in Gießen: Nächtliche Kontrollen

Gießen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Gießen mehrere Kontrollen durchgeführt und Platzverweise erteilt. Grund für die Polizeipräsenz ist das am Wochenende stattfindende Eritrea-Festival und die damit verbundene Gewaltbereitschaft von Gegnern der Veranstaltung, die bereits im Vorjahr zu Ausschreitungen geführt hat. Das teilt die Polizei mit.