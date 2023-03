Ex-Polizist aus Gießen wegen Strafvereitlung verurteilt

Gießen. Wenn Polizeibeamte vor Gericht erscheinen, dann tun sie das in der Regel als Zeugen. Nicht so am gestrigen Donnerstag: Dem 45-Jährigen, der sich vor dem Schöffengericht am Gießener Amtsgericht verantworten musste, wurde Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Von März 2020 bis Mai 2021 soll er mehrfach Ermittlungsverfahren nicht bearbeitet haben. Die Vorgehensweise stellte Staatsanwältin Beatrix Taiti dar: Mal habe er Unterlagen durch Rückdatierungen manipuliert, mal habe er vermerkt, dass Zeugen nicht zur Vernehmung erschienen seien - obwohl diese aufgrund der Nichtbearbeitung gar keine Vorladung erhalten hatten. In einem anderen Fall habe er ein Gespräch mit einem mutmaßlichen Opfer einer gefährlichen Körperverletzung fingiert und behauptet, der Mann habe seine Anzeige zurückgezogen. Seinen Job beim Polizeipräsidium Mittelhessen hatte der Angeklagte noch vor Beginn des Verfahrens selbst gekündigt.