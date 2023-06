Festival-Verbot in Gießen: „Abenteuerlich und dilettantisch“

Nach Erkenntnis des Ordnungsamtes habe sich die Anwerbung gewaltbereiter Gruppen mit konkreten Drohungen gegen die Veranstaltung und ihre Besucher in diesem Jahr im Vorfeld deutlich verstärkt. Unabhängig von den angemeldeten Gegendemonstrationen hätten sie offenbar agieren und das Festival verhindern wollen. „Auch konkrete Drohungen gegen Ordnungskräfte und die Polizei sind via Social Media verbreitet worden. Deshalb muss man davon ausgehen, dass sich in diesem Jahr eine noch größere Anzahl gewaltbereiter Personen in Bewegung setzt, um das Festival in Gießen zu verhindern“, übermittelt die Stadt Inhalte des Verbotsbescheides des Ordnungsamtes. Trotz mehrfacher Aufforderung, das Sicherheitskonzept an die drohende Lage anzupassen, habe der Veranstalter nicht situationsgerecht reagiert.