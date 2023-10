Fünf Verletzte nach Unfall im Steinberger Weg in Gießen

Drei Fahrzeuge waren auf der L3132 von Watzenborn in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Vorne fuhr ein Auto, das mit zwei Frauen besetzt war, dazwischen ein weiteres Auto. An dritter Stelle fuhr ein Auto, in dem ein Ehepaar aus Pohlheim mit ihrem Kleinkind saß - die Ehefrau schwanger im sechsten Monat - das die beiden vorderen Fahrzeuge überholen wollte. Das zweite Auto hat das Ehepaar problemlos überholt. Aus noch ungeklärter Ursache bog das erste Auto plötzlich nach links in einen Feldweg ab und kollidierte dabei mit dem Auto der Familie.