Gießen: Hund aus Wasserbecken eines Rohbaus gerettet

Was war passiert? Am Donnerstag gegen 9.25 Uhr seien Passanten auf ein „Hundeheulen” in der Schützenstraße aufmerksam geworden und hätten die Polizei informiert. Gießener Ordnungshüter seien ausgerückt und hätten einen Hund in einem Rohbau befindlichen, unbewohnten Haus vorgefunden. Offenbar sei er im dortigen Kellergeschoss in ein Becken gestürzt, welches bis in eine Höhe von 50 Zentimeter mit Wasser vollgelaufen sei. Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei hätten den Husky gemeinsam aus dem Becken gerettet. Die Besitzer seien schnell gefunden worden, dem Vierbeiner gehe es gut, er sei wohlauf. Offenbar war er ausgebüxt und hatte sich auf seiner Spritztour in die missliche Lage reinmanövriert, wie die Polizei vermutet.