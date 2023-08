Gießen: Mutmaßlicher Vergewaltiger hält Plädoyer selbst

Der 33-Jährige muss sich vor der Siebten Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts nun schon seit Februar wegen zwei vorgeworfenen Vergewaltigungen verantworten: Die erste im Oktober 2020 an einer Anfang 20-Jährigen in Staufenberg, die zweite im Juli 2022 an seiner heute 49-jährigen, damaligen Nachbarin in seiner Gießener Wohnung. Davor hatte er bereits eine vierjährige Haftstrafe, ebenfalls wegen Vergewaltigung, abgesessen.